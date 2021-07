Kevelaer spendet für Flutopfer

Den von den Überschwemmungen in Deutschland betroffenen Menschen muss möglichst schnell und unbürokratisch geholfen werden. In den vergangenen Tagen haben sich bereits zahlreiche Initiativen gebildet, um Hilfsgüter in die betroffenen Gebiete zu bringen und Geldspenden zu sammeln. Auch die Vorsitzenden der im Rat der Stadt Kevelaer vertretenen Fraktionen wollen auf direktem Wege helfen.

Mario Maaßen (CDU), Ulrich Hünerbein-Ahlers (Grüne), Norbert Baumann (SPD), Günther Krüger (KBV) und Jan Itrich (FDP) sowie Bürgermeister Dr. Dominik Pichler sahen es als ein Gebot der Stunde an, den vielen Menschen in den betroffenen Gebieten finanzielle Unterstützung zukommen zu lassen. „Das Unwetter in der vergangenen Woche hat große Schäden, Leid und Verwüstung angerichtet. Die Bilder machen fassungslos und wir können nur dankbar sein, dass unsere Stadt wieder einmal von einem Unwetter und den Auswirkungen verschont geblieben ist,“ sagt Pichler. „Schnell sei man sich unter den Fraktionsvorsitzenden einig gewesen, durch eine eigene private Spende zu Solidarität und Unterstützung in der Kevelaerer Bevölkerung aufrufen zu wollen.“

600 Euro aus Kevelaer für Aktion „Deutschland Hilft“

Die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung ist insgesamt groß, muss jedoch koordiniert und zielgerichtet eingesetzt werden. Die Aktion „Deutschland Hilft“ leistet den betroffenen Menschen Nothilfe und wurde jetzt mit insgesamt 600 Euro von den Vertretern des Kevelaerer Stadtrats unterstützt.

Neben der Aktion „Deutschland Hilft“ haben zahlreiche andere anerkannte Hilfsorganisationen ebenfalls Spendenkontos eingerichtet, so unter anderem: Deutsches Rotes Kreuz (DRK), Caritas, Technisches Hilfswerk (THW), Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), Malteser. Sie alle tragen dazu bei, die Not der Menschen in den Krisengebieten zu lindern.