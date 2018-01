„Sie ist ein soziales Wesen, welches andere – vor allem hilfebedürftige Menschen – brauchen“, sagte die Kreisvorstandsvorsitzende des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Maria Anna Kaußen bei ihrer Verabschiedung. Die Rede ist von Monika Derks (65) aus Kevelaer. 31¾ Jahre wirkte sie als hauptberufliche Pflegerin in der häuslichen Alten- und Krankenpflege des DRK. Nun wurde sie von ihren Kollegen und Vorgesetzten in den wohlverdienten Ruhestand mit Blumen, freundlichen Worten und herzlichem Dank für einen liebenvollen und aufopferungsvollen Dienst verabschiedet. Menschen vertrauten der große Ruhe ausstrahlenden, verschwiegenen und lächelnden Pflegerin gern wichtige Nachrichten an.

Monika Derks (2. v. li.) hatte ihre dreijährige Berufsausbildung mit einjährigem Berufspraktikum zur staatlich geprüften Pflegerin in Krefeld abgeschlossen und trat nach einer Fortbildung im April 1986 in die Dienste des DRK. Seither war sie in der häuslichen Alten- und Krankenpflege für den Südkreis in der Pflegegruppe in Kevelaer eingesetzt. Kaußen dankte ihrer Mitarbeiterin, wünschte für den Ruhestand vor allem Gesundheit und freut sich auf die nächsten Treffen mit Monika Derks.