Falken sind in einer guten Form

Mit 14 Sportler, nahm der RSV Falke Kervenheim-Kevelaer erfolgreich an dem ersten Ranglistenwettbewerb in Erkelenz teil, die Sportler nutzen diesen Wettkamp zur Generalprobe für die Bezirksmeisterschaften.

Im 1er Kunstradfahren wurde Timo Kresse bei den Junioren Erster. In der Schüler U13 wurde Tim Schaffers Erster, genau wie sein Bruder Kai Schaffers, der in der Schüler U9 ganz oben auf dem Treppchen stand. Sarah Kresse belegte bei den Junioren den zweiten Platz. Für Collien Meyer war es der erste Wettkamp und sie belegt in der Klasse U11 den 5. Platz.

Auch die Einradfahrer standen ganz oben auf dem Treppchen. Bei den 4er Einrad der Junioren belegte die Mannschaft mit Sarah Adamaschek, Markus Achten, Julia Kühnast und Paula Wilbers den 1. Platz. Bei den Schülern belegte die 4er Einradmannschaft mit Anna Michalik, Collien Meyer, Tim und Kai Schaffers den 2. Platz. In der Elite Klasse gingen die Sportlerinnen Lisa-Marie Bongers, Pia Heister, Verena Nilkens und Johanna Wilbers an den Start, die Mannschaft hatte in dieser Zusammensetzung den ersten Start und meisterte diesen Erfolgreich und stand ebenfalls ganz oben auf dem Treppchen. Beim 6er Einradfahren der Junioren wurde die Mannschaft der Falken ebenfalls erster.

Nächstes Wochenende fahren Sportler zur Bezirksmeisterschaft nach Kamp-Lintfort um die Qualifikationen für die weiterführenden Meisterschaften „einzufahren“.