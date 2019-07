Mit großen Plakaten, die mit vielen Fotos über seine Arbeit in Ghana informierten, und selbstgenähten bunten Stofftaschen der Mädchen, die in den Ausbildungshäusern der Salesianer Don Boscos das Nähen lernen und die es zu kaufen waren, stand Bruder Michael Schmitz an seinem Stand auf dem Pfarrfest der Pfarrei St. Marien.