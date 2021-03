Anja Thiveßen bringt ihr Obst und Gemüse unter die Leute Mittwochs ist Markt in Wetten

Anja Thiveßen (r.) und ihre Schwester bieten an ihrem Stand „Anjas Marktplatz“ frisches Obst und Gemüse an. Foto: nick

Im Hintergrund hebt der Niersjunker seinen Becher und blinzelt am Brunnen auf dem Friedensplatz verwundert in die Sonne. Markttag? Hat er lange nicht gesehen. Umso mehr freut er sich mit den Wettener*innen, dass jetzt Anja Thiveßen und ihre Schwester an ihrem Stand „Anjas Marktplatz“ mittwochs von 11 bis 17 Uhr frisches Obst und Gemüse verkaufen, das sie zum größten Teil von kleinen Höfen am Niederrhein beziehen.

Die Auswahl ist riesig und bunt: Verschiedene Pilze, Eier von freilaufenden Hühnern, Kartoffeln, Zwiebeln und Paprika natürlich, Äpfel und Mandarinen, Blumenkohl und Brokkoli, Salat und Sellerie, Kräuter, Gewürze – man kann sich kaum sattsehen an dem umfassenden Angebot, das die beiden Markthändlerinnen am 24. März 2021 erstmals in Wetten präsentierten.

Initiator: Arno Küppers

„Wenn ihr mittwochs nix zu tun habt, kommt doch nach Wetten“, war die Ansage von Arno Küppers, der mit dem Vater der beiden jungen Unternehmerinnen gut bekannt ist und aus dem frischen Angebot hier und da etwas mit in die Wettener Heimat brachte. Und siehe da: Sie hatten Zeit, sie sind nach Wetten gekommen. An anderen Markt-Tagen stehen sie übrigens in ihrer Heimatstadt Mönchengladbach oder in Düsseldorf.

Ortsvorsteher Guido Küppers freut sich über das neue Angebot sehr – wie wohl auch die Wet…