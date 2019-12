Jedes Jahr am zweiten Adventssonntag bekommen die Bewohner des St.-Elisabeth-Stiftes einige junge Besucher, die sie mit ihren Streichinstrumenten auf die bevorstehende Weihnachtszeit einstimmen. Am 8. Dezember 2019 war es wieder so weit. Unter Keyboard-Begleitung von Thomas Brezinka und unter dem Dirigat von Maren Brezinka erlebten die Bewohner und andere Gäste in der Kapelle fünf junge „Streichmäuse“.