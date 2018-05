Auch 2018 lädt das Kardinal-von-Galen-Gymnasium wieder zu zwei Konzertabenden ins Kevelaerer Bühnenhaus ein, in diesem Jahr bereits zum zehnten Mal. Entgegen der Tradition finden die Konzerte ausnahmsweise nicht im Mai, sondern am 6. und 7. Juni statt.

Über 100 Schülerinnen und Schüler des KvGG präsentieren hierbei interessante und für jedermann unterhaltsame Musikstücke, die sowohl im privaten Musikunterricht als auch unter der Leitung der Musiklehrer Gianna Barazutti und Dr. Martin Köhler erarbeitet wurden. Aufgrund des erfolgreichen Auftritts der Bigband „Director`s Cut“ des Gymnasiums Straelen im vergangenen Jahr, die gemeinsam mit Kevelaerer SchülerInnen unter der Leitung von Wolfgang Czeranka musizierte, findet auch in diesem Jahr ein schulübergreifendes Bigband-Projekt statt. Die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler freuen sich sehr auf ihren großen Auftritt.

Zur musikalischen Vielfalt in diesem Jahr tragen unter anderem bekannte Popsongs wie „If this was a movie“ von Taylor Swift, aber auch berühmte Filmmelodien wie „City of Stars“ aus dem Musikfilm „La La Land“ sowie ein „Harry-Potter-Medley“ bei. Die Chöre der Klassen 5 und 6 freuen sich darauf, Chansons wie „Aux Champs Elysées“ oder die Ballade „My heart will go on“ zu präsentieren. Auch der allseits beliebte Lehrer-Schüler-Chor des KvGG tritt wieder unter der Leitung des Kevelaerer Organisten Elmar Lehnen auf und bringt jazzige Klänge auf die Bühne. Des Weiteren unterhalten erneut die Stufenbands des KvGG. Der Musikkurs der Jahrgangsstufe Q1 musiziert „Hold back the river“ von James Bay und auch die Abiband probt fleißig an ihren Beiträgen.

Insgesamt werden wiederum zwei interessante und facettenreiche Musikabende geboten. Die Konzerte am 6. und 7. Juni beginnen um 19:30 Uhr; Einlass ist ab 19:00 Uhr. Eintrittskarten sind für 5,00 € im Sekretariat des Kardinal-von-Galen-Gymnasiums sowie in der Bücherstube Aengenheyster erhältlich.