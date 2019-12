Indra Peters, Museumspädagogin im Niederrheinischen Museum Kevelaer, führte 15 Schüler der Gesamtschule Kevelaer und 15 Senioren in das historische Klassenzimmer des Museums. Sie alle sollten eine Zeitreise in die Schulzeit des 20. Jahrhunderts erleben. So wurden die Sechstklässler und Senioren von „Lehrerin Indra Peters“ direkt einmal in Jungs- und Mädchengruppen getrennt. Es folgte eine Aufstellung in Zweierreihen und ein anschließendes Gebet, bevor alle Platz nahmen und Peters ihren kleinen Exkurs in die frühere Schulzeit begann.