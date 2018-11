Die Welt ist ein Labyrinth. Und bei ihrer Umrundung findet man sich unversehens auch mal in Sackgassen oder abgelegenen Winkeln wieder. Und manchmal sind das, bei allen von Jules Verne so abenteuerlich aufgeschriebenen Winkelzügen, ein paar Ecken in einem selbst. Das ist so ungefähr die grobe Richtung, die das Bühnenbild des Landestheaters Detmold für die Reise „In 80 Tagen um die Welt“ vorgibt. Und diese Bühnenversion des Buch- und Filmklassikers wartet noch mit ganz anderen Überraschungen auf.

Die Welt ist ein Labyrinth. Und bei ihrer Umrundung findet man sich unversehens auch mal in Sackgassen oder abgelegenen Winkeln wieder. Und manchmal sind das, bei allen von Jules Verne so abenteuerlich aufgeschriebenen Winkelzügen, ein paar Ecken in einem selbst. Das ist so ungefähr die grobe Richtung, die das Bühnenbild des Landestheaters Detmold für die Reise „In 80 Tagen um die Welt“ vorgibt. Und diese Bühnenversion des Buch- und Filmklassikers wartet noch mit ganz anderen Überraschungen auf.

Hinter dem Labyrinth-Teppich auf dem Bühnenboden ein Labyrinth quasi an die Wand zu werfen und zur weiteren bespielbaren Fläche zu machen, die in den Raum hineinragt, ist nicht neu. Aber es macht in diesem Falle gleich mehrfach Sinn: Es schafft einerseits eine weitere Ebene im Bühnenraum – in der man nun sinnvollerweise auf die sattsam bekannten und gerne assoziierte…

Danke, dass Sie diesen Auszug aus dem kostenpflichtigen Beitrag gelesen haben. Sie können den vollständigen Beitrag lesen, nachdem Sie ihn gekauft haben.