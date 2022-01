Kevelaerer Veranstaltungshighlights 2022

Der Kalender der städtischen Abteilung „Tourismus & Kultur“ ist prall gefüllt, sodass sich Kevelaerer*innen und Gäst*innen erneut das ganze Jahr über auf abwechslungsreiche Events freuen dürfen.

Los geht es Ende März. Dann stehen die Kevelaerer Brunnen bei den „Brunnenklängen“ in der Basilika und dem „Brunnenleuchten“ in der Innenstadt im Mittelpunkt. Außerdem lädt die Stadtführung „Von Brunnen zu Brunnen“ an diesem Wochenende zu einer Entdeckungstour ein.

Für Outdoorfans findet Ende April die „Frei.Zeit.Woche Kevelaer“ mit vielen Angeboten rund um Aktivitäten wie Wandern, Radfahren oder Paddeln statt.

Passend zum Muttertag verwandelt sich im Mai die Kevelaerer Innenstadt in eine farbenfrohe Oase beim „Kräuter- und Blumenmarkt“.

Im Juni lädt die „Kulinarische Höfetour“ auf eine Fahrradtour durch Kevelaer und die Umgebung ein.

Familien dürfen sich auf die traditionellen „Kevelaerer Puppenspieltage“ Ende Mai freuen, wenn wieder zahlreiche Bühnen verteilt in der Stadt zum Kinderprogramm einladen.

Landpartie am Niederrhein

Der Sommer startet mit einem Event, das Kunst, Kultur und Kulinarisches in und um Kevelaer an drei Wochenenden im Juni bietet. Die „Landpartie am Niederrhein“ hat sich zu einer festen Größe im Veranstaltungskalender etabliert, die weit über die Grenzen der Region bekannt ist.

Im nächsten Jahr wird schon der zweite Geburtstag des Solegartens St. Jakob gefeiert. Des-wegen wird Ende Juni das Event „So klingt der Solegarten“ stattfinden.

Beim „Kevelaerer Heißluft-Ballon-Festival“ Anfang Juli werden der „Aufsteiger“ und weitere Ballone am Himmel zu sehen sein.

In den letzten drei Wochen der Sommerferien lädt die „Atempause“ wieder zu kostenfreien Sport- und Entspannungskursen am und im Solegarten ein. Abgerundet wird das Event vom traditionellen Abschlussabend mit Open-Air-Kino.

Bühnenhaus Open Air

Comedy, Konzert oder Kinderunterhaltung? Beim „Bühnenhaus Open Air“ an zwei Wochenenden im August kommen alle Generationen auf ihre Kosten.

Ab September sollen „Zauberhaftes Kevelaer“, die „Nacht der Trends“ und „Kevelaer im Licht“ für volle Einkaufsstraßen in der Wallfahrtsstadt und einmalige Shoppingerlebnisse sorgen.

Eine spektakuläre Videoprojektion in der St. Antonius-Kirche, illuminierte Sehenswürdigkeiten und faszinierende Walk-Acts tauchen Kevelaer Anfang November in eine ganz besondere Lichtstimmung.

Der traditionelle „Kevelaerer Krippenmarkt“ startet immer am 1. Advent und lässt nicht nur Kinderherzen durch seine lebensgroße Krippe mit lebendigen Tieren im Forum Pax Christi, eine Schlemmermeile und ein unterhaltsames Bühnenprogramm höherschlagen. Die stimmungsvolle Beleuchtung in den Straßen und Geschäften sowie kleine Holzbuden mit handgemachten Produkten auf dem Markt laden zudem zu einem adventlichen Bummel ein.

Überblick im Internet

Ein Überblick über alle Veranstaltungshighlights in Kevelaer und den Ortschaften kann unkompliziert auf der Website www.kevelaer-tourismus.de abgerufen werden. Der Veranstaltungskalender hält alle wichtigen Informationen zu den anstehenden Events bereit und eine Bildergalerie liefert ansprechende Impressionen von vergangenen Veranstaltungen.

Egal ob man Kevelaer allein oder in der Gruppe besuchen möchte, die Mitarbeiter*innen der Tourist Information kümmern sich gerne persönlich um individuelle Anfragen. Einfach telefonisch unter 02832 / 122-991 oder per E-Mail unter tourismus@kevelaer.de Kontakt aufnehmen und einen Programmvorschlag für den unvergesslichen Aufenthalt in der Wallfahrtsstadt erhalten. Gerne sendet das Team der Abteilung „Tourismus & Kultur“ auch postalisch eine Zusammenstellung von Prospektmaterialien zu.