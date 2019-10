Konzentriert beugt sich Tom Löwenthal über seine Noten, hebt den Kopf und nickt den Musikern zu. Dann gibt er dem Ensemble mit dem Taktstock den Einsatz, während hinter ihm ein historisches Foto auf der Leinwand eingeblendet ist. Auf der Fläche vor ihm agieren die Schauspieler in ihren Kostümen, die die Atmosphäre der 30er- und 40er- Jahre des vergangenen Jahrhunderts wiedergeben. In der Schulhalle von S´Hertogenbosch arbeiteten der Komponist und ein ganzer Stab an Leuten an dem letzten Feinschliff für die Aufführung von „Tussen Hoop & Stenen“, was grob übersetzt sowas wie „Zwischen Hoffnung und Trümmern“ bedeutet. Insgesamt fünfmal wird das Stück im „Theater a/d Parade“ in S´Hertogenbosch aufgeführt. „Ich wurde gefragt, die Idee kam von der niederländischen Stadt S´Hertogenbosch, wofür ich zweimal schon eine Oper geschrieben habe - 2011 über die „Sieben Todsünden“ und 2015 „Das Narrenschiff.“ Diesmal geht es anlässlich des 75. Jahrestages der Befreiung der Stadt um die Geschichte der Besatzung dort zwischen 1940 und 1944 und der Befreiung im Oktober 1944.