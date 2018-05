Nach zuletzt drei Siegen in Folge musste die DJK Twisteden in der Bezirksliga am Sonntag einen herben Rückschlag im Abstiegskampf hinnehmen. Die Mannschaft von Trainer Andreas Holla verlor beim direkten Konkurrenten 1. FC Kleve II mit 1:4 und musste den Abstand auf den unteren Relegationsplatz auf zwei Punkte schmilzen lassen. In der Tabelle steht die DJK nun mit 35 Punkten auf Rang zehn, bangt aber weiter im den Klassenerhalt.