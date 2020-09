Klima.Partner im Kreis Kleve vereint unter neuem Logo

Zum einjährigen Bestehen der „Klima.Partnerschaft“ haben die 16 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Kreis Kleve nun in Kevelaer ein gemeinsames Logo veröffentlicht, unter dem sie ihre Aktivitäten in Sachen Klimaschutz zukünftig bündeln wollen. Neben Klimaschutz steht zukünftig auch die Anpassung an die Folgen des Klimawandels im Fokus.

Das Logo wurde von Eva Ehren, Grafikdesignerin aus Kevelaer, entwickelt.

Seit der Gründung der Klima.Partnerschaft am 11. September 2019 durch die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aller 16 Kommunen im Kreis Kleve treffen sich die Kommunen regelmäßig, um einen stärkeren Informationsaustausch und eine intensivere Zusammenarbeit in Sachen Klimaschutz voranzutreiben. Als erstes gemeinsames Projekt wurde in diesem Jahr kreisweit an der Aktion „Stadtradeln“ teilgenommen.

Den Rathaus-Chefs geht es aber nicht nur um die Vermeidung und Minderung von Treibhausgasen, sondern auch um den Umgang mit den Folgen des Klimawandels wie Starkregenereignisse und Trockenheit in der Region des Kreises Kleve. Der Klimaschutz soll dabei eine stärkere Stimme im Kreis Kleve erhalten und durch Öffentlichkeitsarbeit soll das Bewusstsein für die Bedeutung des Klimaschutzes auch nachhaltig erhöht werden.

Foto: Wallfahrtsstadt Kevelaer