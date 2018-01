„Für jeden, der hier mit dabei war, hat es sich sicher gelohnt“, bilanzierte der Kevelaerer Bürgermeister am Ende eines gut sechsstündigen Austausches mit interessierten Bürgern zur Neugestaltung des Kapellenplatzes. „Und schönen Gruß an all die, die nicht gekommen sind“, konnte sich Pichler angesichts von gerade mal knapp über dreißig Anwesenden – darunter mit ihm exakt zwei (!) Ratsmitglieder – seine…



„Für jeden, der hier mit dabei war, hat es sich sicher gelohnt“, bilanzierte der Kevelaerer Bürgermeister am Ende eines gut sechsstündigen Austausches mit interessierten Bürgern zur Neugestaltung des Kapellenplatzes. „Und schönen Gruß an all die, die nicht gekommen sind“, konnte sich Pichler angesichts von gerade mal knapp über 30 Anwesenden – darunter mit ihm exakt zwei (!) Ratsmitglieder – seinen Unmut nicht verkneifen. Dennoch lautete sein Appell: „Aber bitte bringen Sie sich weiter ein.“

Der Frust über das geringe Interesse war durchaus verständlich, ging es doch um ein Kernprojekt der Innenstadtgestaltung: Die Frage nämlich, welche Gestalt der Kapellenplatz und die darum liegenden Plätze künftig haben sollen. Statt diskussionsfreudiger Bürgermassen trafen nur nach und nach die Interessierten zum Frühstückskaffee im Foyer des Petrus-Canisius-Hauses ein, darunter der neue Wallfahrtsrektor Gregor Kauling. „Das ist hier ja als Brainstorming gedacht. Das ist gut, bevor man plant“, sah dieser den Austausch als sinnvoll an, „um Informationen zu kriegen, Ideen und ein Gefühl dafür.“ Er lobte die städtebauliche, mittelalterliche Situation mit den vier Zuwegen am Kapellenplatz.

Stephanie Janning stellte als Projektleiterin der IPW Wallenhorst zuächst die Grundzüge der Debatte vor, wie sie an dem Tag laufen sollte, die Planungshistorie mi…

Danke, dass Sie diesen Auszug aus dem kostenpflichtigen Beitrag gelesen haben. Sie können den vollständigen Beitrag lesen, nachdem Sie ihn gekauft haben.