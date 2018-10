Kevelaers Volleyballer vor zweitem Heimspiel

Samstag kommt ART Düsseldorf II in die Zweifachhalle

Nach den Herbstferien empfängt die erste Mannschaft des Kevelaerer SV in ihrem zweiten Heimspiel die Zweitvertretung der ART Düsseldorf. Aufgrund von geschlossenen Hallen verlief die Vorbereitung nicht optimal. Trainerin Heike Thyssen verbreitet trotzdem Optimismus. So stecke in der Mannschaft doch erhebliches Potenzial und dieses habe sie auch schon gezeigt.

Positionen noch offen

Da aus privaten und beruflichen Gründen nicht immer alle Spieler am Trainingsbetrieb teilnehmen können, komme es sicher darauf an, schnell ins Spiel zu finden. Die Abstimmung der einzelnen Mannschaftsteile müsse dabei deutlich besser funktionieren als im vergangenen Spiel gegen die TSG Holsterhausen. Dieses Spiel ging bekanntermaßen mit 0:3 verloren.

Heike Thyssen schließt Veränderungen auf den Spielpositionen nicht aus und wird erst am Samstag entscheiden, ob zum Beispiel Spielführer Marcel Thyssen als Diagonalspieler aufläuft oder aber als Libero der Mannschaft nützlich sein soll. Auch von Mirko Novak wird Flexibilität hinsichtlich der Spielposition erwartet. So ist hier, neben der angestammten Diagonalposition, auch ein Einsatz auf der Mittelblockposition denkbar.

Da die 2. Mannschaft vom KSV spielfrei hat, wird zusätzlich die Möglichkeit ausgenutzt, den neunköpfigen Kader mit Spielern dieser Mannschaft aufzufüllen. Die Mannschaft hofft natürlich auf zahlreiche Zuschauer und Unterstützung. Das Spiel beginnt um 15 Uhr.