Die Gründung eines neuen Unternehmens ist für sich eine anspruchsvolle und in jeglicher Hinsicht fordernde Angelegenheit – eine bestehende Struktur in geordneter Weise an die nächste Generation weiterzureichen, bedarf jedoch keines geringeren Aufwandes. Dieser Prozess ist bei Gartenbau Janßen aus Twisteden in vollem Gange, wo zweite und dritte Generation derzeit gemeinsam im Unternehmen aktiv sind.

1964 gegründet

Der 1964 von Matthias und Margarethe Janßen gegründete Betrieb ging 1998 in die Hände des Sohnes, Hubert Janßen und dessen Frau Gabi über – Hubert Janßen einen „Seniorchef“ zu nennen, möchte einem Dank seiner agilen Art allerdings nicht recht einfallen. Es gehört zum Plan der Familie, eben nicht sich einst ergebenden Zwängen die Führung zu überlassen, sondern in Ruhe ein allmähliches „Herüberwachsen“ der Verantwortung an die Nachfolgegeneration zu gestalten.

Hubert Janßen erinnert sich genau an die verglichen mit heute damals für ihn gänzlich andere Situation: Der Führungsstil war ein vollkommen anderer und bot ihm wenig Einblick in Planung und Bücher – alte Schule eben. Genau das wollte er nicht machen und fing früh an, Verantwortung im Betrieb auf weitere Schultern zu verteilen, zunächs…

