KSV veranstaltete Fußballfreizeit für die kleinen Kicker

Zum wiederholten Mal konnte auch in diesen Herbstferien vom 19. bis 21. Oktober die Fußballfreizeit für die (F bis D) Jugendlichen des Kevelaer Sportvereins stattfinden.

Bei zwar weniger guten Wetteraussichten starteten die Kinder dennoch zusammen mit den Jungtrainern Jona, Hannes, Jono, Robin, Jakob, Phil, Paul, Lucas und Jan auf dem Kunstrasenplatz bei Scholten ihre Freizeit. In jeweils vier Gruppen haben die Kids an unterschiedlichen Stationen Übungen zum Passspiel, Schusstraining, Dribbling und zur Koordination geübt. Für die Torwartinteressierten wurde zusätzlich ein separates Training angeboten.

Beim gemeinsamen Essen, dieses Jahr in der Schützenhalle, konnten die Kinder und Trainer sich stärken und austauschen.

Gemeinsame Abschlussspiele

Auch der Spaßfaktor ist natürlich nicht zu kurz gekommen: Bei gemeinsamen Abschlussspielen haben die Kinder ihr Gelerntes umsetzen können und die Trainer herausgefordert.

Der Wetterbericht meinte es allerdings aufgrund der Sturmwarnung für den Donnerstag nicht gut mit den Organisator*innen. Kurzerhand wurden am Donnerstagmorgen alle Eltern informiert und der letzte Tag konnte in die Zweifachturnhalle verlegt werden.

Es war wieder ein tolles Erlebnis für alle, das hoffentlich auch in den nächsten Jahren wiederholt werden kann. Ein herzliches Dankeschön der Verantwortlichen geht an „Intersport Dorenkamp“ für die materielle Unterstützung, an „Partyservice Wilbers“ für das Essen und an die Schützen der Schützenhalle, die in diesem Jahr ihre Halle zur Verpflegung der Kids zur Verfügung gestellt haben.