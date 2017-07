Ines und Leo haben „Ja“ gesagt

Noch immer strahlen die Frischvermählten um die Wette. Leo und Ines Reinders haben sich das Jawort gegeben. Der 29-jährige Bräutigam arbeitet nach seinem erfolgreich abgeschlossenen Architekturstudium seit drei Jahren in einem Architekturbüro in Krefeld. Seine 22-jährige Frau ist als Erzieherin in einem Kindergarten in Strae­len tätig. Kennengelernt haben sich Ines, geb. Gorthmanns aus Weeze, und Leo vor zwei Jahren bei „Mine“ im Prinzenhof. Das junge Ehepaar wohnt in Kevelaer und schwört auf seine Heimat. Können die beiden doch so auch ihren Familien nahe sein und den Wirkungskreis erweitern.

Während beide begeistert Tennis spielen, genießt Ines Reinders auch das Glück auf dem Rücken der Pferde. Ihr Mann schwingt sich dagegen gerne aufs Rennrad oder begibt sich in luftige Höhen beim Drachenfliegen. Dies unterrichtet er auch selber in Süddeutschland.