Literarischer Sommer: Ein Nachmittag mit Christoph Peters

Im Rahmen der Literaturreihe „Literarischer Sommer“ wird der bekannte, vom Niederrhein stammende Autor Christoph Peters am Sonntag, 6. August 2023 zwischen 14 und 18 Uhr im Museum Schloss Moyland zu Gast sein.

Die Veranstaltung widmet sich dem Gesamtwerk des Autors mit einem Schwerpunkt auf Romanen mit autobiographischem Bezug und Verweisen auf den Niederrhein. Peters liest aus Stadt Land Fluß (1999), Mitsukos Restaurant (2009), Wir in Kahlenbeck (2012), Dorfroman (2020) und aus seinem neuesten Buch Der Sandkasten (2022). Letzteres spielt im politischen Berlin während der Corona-Pandemie des Jahres 2020. Dabei lassen sich klar die Akteure von Politikbetrieb und Medienzirkus erkennen.

Christoph Peters (geboren 1966 in Kalkar am Niederrhein) zählt zu den renommiertesten deutschen Schriftstellern. Er wurde mit vielen Auszeichnungen geehrt, zuletzt zum zweiten Mal mit dem Niederrheinischen Literaturpreis der Stadt Krefeld.

Sein Gesamtwerk umfasst über 25 Titel, neben Romanen auch mehrere Bände mit Erzählungen, ein Kinderbuch, Lyrik sowie Essays. In autobiographischen Werken kehrt der Autor immer wieder an den Niederrhein zurück. Seine Prosaarbeiten decken die versteckten Abgründe eines vordergründig idyllischen Kleinbürgerlebens auf.

Am katholischen Internatsgymnasium Collegium Augustinianum Gaesdonck in Goch war Franz Joseph van der Grinten sein Lehrer. Dieser weckte Peters‘ Interesse für die Kunst. Zunächst studierte Peters Malerei, entschied sich dann aber für eine schriftstellerische Laufbahn. Erst 2020 trat er mit eigenen Zeichnungen, inspiriert von japanischer Teekeramik, wieder an die Öffentlichkeit. Eine Auswahl davon wird er während der Veranstaltung präsentieren.

Der Nachmittag wird moderiert von Dr. Alwin Müller-Jerina, Mitbegründer und Organisator des Literarischen Sommers. Die Veranstaltung dauert rund vier Stunden, inklusive einer 30-minütigen Pause. Rocco’s Museumscafé ist in dieser Zeit geöffnet.

Die Karten kosten 10 €, ermäßigt 5 €.

Karten sind im Vorverkauf über die Buchhandlung Hintzen, Kleve, oder an der Museumskasse erhältlich.