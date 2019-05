Musikalische Klänge, geselliges Beisammensein und viel Spaß kennzeichneten die Eröffnung der Winnekendonker Minigolfanlage am Mai-Feiertag. Schon früh gab das Ensemble des Seniorenorchesters Niederrhein seine Melodien zum Besten. Die fleißigen Helfer verteilten frischen Morgenkaffee, später auch Waffeln und Kuchen. Außerdem lockte das frische Grillfleisch die Hungrigen am Mittag zur genussvollen Verköstigung an.