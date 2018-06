Kevelaer-Kervenheim (ots) – In der Zeit zwischen Donnerstag, 12.15 Uhr, und Freitag (15. Juni 2018), 11.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter auf dem Friedhof in Kervenheim an der Murmannstraße eine etwa einen Meter große Bronzefigur „Madonna mit Kind“ von einem Grab. Die Figur ist ein Unikat und so schwer, dass sie nicht alleine transportiert werden kann.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823-1080.