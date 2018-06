Am vergangenen Samstag konnte die 34. Wallfahrt der Malteser im Erzbistum Köln bei bestem Wetter reibungslos durchgeführt werden. Viele Helfer waren schon am Tag davor angereist und hatten Sorge, weil es tags zuvor bis mittags fast ohne Unterbrechung regnete. Doch alle Sorgen waren grundlos: Die drittgrößte Wallfahrt nach Kevelaer fand bei schönstem, sonnigem Wetter stand.



Über 600 ältere, kranke und behinderte Menschen konnten mit rund 480 oft noch jugendlichen Helfern aus dem ganzen Erzbistum Köln zum Gnadenbild der „Trösterin der Betrübten“ kommen. Zum ersten Mal feierte nicht wie gewohnt Weihbischof Klaus Dick die Festmesse. Nachdem dieser Anfang des Jahres sein 90. Lebensjahr vollenden konnte, wollte er etwas kürzer treten. Erzbischof Kardinal Rainer Maria Woelki, der statt seiner angefragt wurde, hatte jedoch sofort zugesagt und feierte eine gelungene Premiere.

Eine zweite Neuerung war, dass die einzelnen Gruppen nicht über die Hauptstraße, sondern über die Busmannstraße einzogen, aber das war, so ein Helfer, kei…

