In der Nacht von Montag auf Dienstag (12. Juni 2018) entwendeten unbekannten Täter einen Peugeot 508, der vor einem Autohaus am Gewerbering stand. Die Täter brachten an den Peugeot Kennzeichen an, die sie zuvor an einem PKW in unmittelbarer Nachbarschaft gestohlen hatten. Der Peugeot wurde dann mit den amtlichen Kennzeichen KLE-MW112 entwendet. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080.