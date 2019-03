In der Zeit zwischen Sonntag, 17 Uhr, und Montag 18. März, 5.45 Uhr, brachen unbekannte Täter an der Straße Achterhoek auf dem Grundstück eines Rohbaus in einen Bauwagen sowie in eine Stallung ein. Die Täter entwendeten aus dem Bauwagen eine Kaffeemaschine und aus der Stallung eine Kransteuerung, eine Wasserpumpe, drei Baustellenstrahler sowie zwei Kabeltrommeln.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080.