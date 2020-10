Tageswohnungseinbruch an der Hubertusstraße

Unbekannte sind am Montag, 19. Oktober 2020, in ein Einfamilienhaus an der Hubertusstraße eingebrochen. Hierzu schlugen sie ein Kellerfenster ein und durchsuchten sämtliche Räume des Hauses nach Verwertbarem. Sie erbeuteten unter anderem Schmuck, Werkzeug, ein Mobiltelefon, eine Spielkonsole sowie eine geringe Menge Bargeld. Der Geschädigte hatte das Haus gegen 5 Uhr verlassen und den Einbruch nach Rückkehr gegen 16.20 Uhr bemerkt. Hinweise bitte an die Kripo Goch, Tel. 02823-1080.