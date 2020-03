Glücklicher Türke aus Bodenhaltung kommt nach Weeze

Das nächste Event im Kulturhaus Alte Schmiede, Wasserstraße 7, in Weeze steht bevor. Serhat Dogan präsentiert am Freitag, 27. März, um 19.30 Uhr sein Programm „Glücklicher Türke aus Bodenhaltung“.

In einem wahren Gagfeuerwerk berichtet Serhat über seine Probleme, in Deutschland seinen türkischen Mann zu stehen und darüber, was er in den letzten Jahren über das Leben in seiner neuen Heimat gelernt hat. Zum Beispiel wie schwierig Frauenaufreißen sein kann – vor allem, wenn man es dummerweise auf dem Christopher Street Day versucht.

Serhat Dogan hat sein Glück gefunden, und zwar da, wo es am unwahrscheinlichsten ist: Als Fahrschüler im Dauerstau in Köln, als Animateur für fitnessbegeisterte Rentner in Antalya und als unfreiwilliger Sextourist in Amsterdam. Dabei hat er wieder einmal festgestellt, Deutschland ist vielleicht nicht das schönste Land, aber das lustigste.

Weitere Informationen und Tickets für den Comedy-Abend gibt es unter E-Mail: tourinfo@weeze.de, Telefon: 02837/910118 oder im Rathaus, Büro für Kultur und Tourismus, Zimmer 6. Die Eintrittskarte kostet 18 Euro im Vorverkauf und 21 Euro an der Abendkasse (sofern verfügbar). Der Einlass ist ab 19 Uhr.