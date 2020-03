Eine spürbare Betroffenheit lag in der Luft, als an die Taten der letzten Monate gedacht wurde. Eine Mahnwache, die ein Zeichen setzen soll, gegen Rassismus und für Mitmenschlichkeit. Gemeinsam gedachten rund 200 Besucher in der evangelischen Jesus-Christus Kirche der Opfer aus Hanau, Thüringen, dem Mittelmeer, Kassel und Halle.