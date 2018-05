Die traditionelle Jugendsportwoche DJK Twisteden findet diesmal vom 30. Mai bis zum 10. Juni statt. Bedingt durch die Pfingstferienwoche starten die jungen Leute erst am Vorabend zum Fronleichnamstag in die Sportwoche. Los geht es mit dem vereinsinterne Beachvolleyballturnier. Anmeldungen dazu an Irene Thyssen (volleyball@djk-twisteden.de).

Am Fronleichnamstag kämpfen die F-Junioren ab 14 Uhr im F1 Turnier um den Stadtmeistertitel. Zahlreiche Mannschaften haben sich bereits zu den beiden F-Jugend (F1 und F2) Turnieren angemeldet.

Am Samstag, 2. Juni, starten die Twistedener um 13 Uhr mit den Vereinsmeisterschaften im Mehrkampf in einen langen, mit sportlichen Highlight gefüllten Sporttag. Zu der Familienolympiade, dem Spiel der F-Jugend gegen die Mütter, dem Spiel der D2 gegen die Väter und dem Vereinsjugendtag mit der Siegerehrung der Vereinsmeisterschaften sind an diesem Tag besonders die Familien zu gemütlichen Stunden am Sportplatz eingeladen.

Am Sonntag, 3. Juni, beginnt um 10 Uhr der Jugendgottesdienst, gestaltet von der Jugendabteilung, in der St. Quirinus Kirche. Die Nachmittagsstunden stehen ganz im Zeichen des runden Leders. Ab 13 Uhr bestreiten die E-Junioren ihr Fußballturnier. Um 15 Uhr erfolgt letztmalig in dieser Saison der Anpfiff zum Bezirksligafußball. Die Erste Mannschaft bestreitet ihr letztes Saisonspiel gegen VfL Tönisberg. Im Anschluss laden alle Fußballsenioren-Mannschaften ihre Fans und Gönner zum Saisonabschluß im DJK Sportpark ein.

Das zweite Wochenende der Sportwoche steht dann ganz im Zeichen des Jugendfußball. Die beiden D-Juniorenmannschaften treten am Samstag, 9. Juni, ab 13.30 Uhr zum Turnier an. Den Abschluss der Jugendsportwoche bildet am Sonntag, 10. Juni, von 10 bis 13 Uhr ein großes Bambinitreff. An allen Tagen ist für das leibliche Wohl bestens gesorgt.

Übersicht:

Mittwoch, 30. Mai: 17:30 Uhr – Beachvolleyball Turnier

Donnerstag, 31. Mai: 14:00 Uhr – F-Junioren Stadtpokal mit großer Tombola

Samstag, 2. Juni: 13:00 Uhr – Familientag mit LA-Mehrkampf Familienolympiade + gemütlichem Ausklang

Sonntag, 3. Juni: 13:00 Uhr – E-Junioren Turniere 15:00 Uhr – letztes Saisonspiel 1. Mannschaft anschl. Saisonabschluss

Samstag, 9. Juni: 13:30 Uhr – D-Junioren Turniere

Sonntag, 10. Juni: 10:00 Uhr – Bambinitreffen