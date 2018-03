Große Freude im Golddorf: Die Viktoria Winnekendonk durfte sich am Sonntag im Heimspiel gegen den SV Rindern durch ein 1:1-Unentschieden über einen Punktgewinn freuen. Gegen den Tabellenvierten zeigte die Mannschaft von Trainer Sven Kleuskens dabei eine engagierte Leistung. Die Viktoria belegt damit in der Tabelle der Kreisliga A mit nun 20 Punkten den achten Rang. Am Donnerstag steht bereits das nächste Spiel gegen einen Top-Gegner an.