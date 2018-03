Die Viktoria Winnekendonk ist am Sonntagmittag knapp an einer regelrechten Blamage vorbeigerauscht. Gegen den Tabellenletzten SV Hönnepel-Niedermörmter II, der bisher keinen einzigen Punkt einfahren konnte, lag die Mannschaft von Trainer Sven Kleuskens zur Pause mit 0:1 zurück und konnte den 2:1-Sieg erst kurz vor Schluss eintüten. In der Tabelle haben die Grün-Weißen nach dem Pflichtsieg 25 Punkte auf dem Konto und stehen auf Rang acht der Kreisliga A.