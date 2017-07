Ferienkino geht in die dritte Woche

Kevelaer – Die Sommerferien gehen in die dritte Woche und das Kevelaer Marketing hat erneut einen Kino-Vormittag, unter dem Motto „Ferienkino am Morgen“, für alle Ferienkinder vorbereitet. Am Mittwoch den 02. August verwandelt sich das Konzert- und Bühnenhaus in ein Kino mit Leinwand, Popcorn und Getränken. Um 10.30 Uhr wird ein bekannter und aktueller Animationsfilm gezeigt, der die Ferienzeit lustig und spannend ergänzt.

Rettung des Schottischen Königreichs!

Am Mittwoch, 02. August, träumt die junge Königstochter und talentierte Bogenschützin Merida, inmitten der rauen Wildnis Schottlands, von Freiheit und Selbstbestimmung. Die ungestüme Tochter von Königin Elinor und König Fergus ist entschlossen, ihren eigenen Weg im Leben zu gehen. Merida leidet insbesondere unter der Strenge ihrer Mutter, die von ihr ein einer Prinzessin angemessenes Verhalten verlangt, während Merida an ihrem „freien Tag“ am liebsten auf ihrem Pferd Angus durch die Wälder reitet, klettert und sich im Bogenschießen übt. Als ihr eröffnet wird, dass sie einen der Söhne dreier verbündeter Clans heiraten soll, ist sie entsprechend entsetzt über den drohenden Verlust ihrer Freiheit. Merida widersetzt sich den uralten heiligen Sitten. Sie entfesselt damit einen magischen Fluch der all ihre Kräfte fordert und ihren Mut, wenn sie ihre Familie und das Königreich retten will.

Die Filmtitel dürfen aus lizenzrechtlichen Gründen nicht öffentlich genannt werden. Diese können beim Kevelaer Marketing unter der Telefonnummer 0 28 32 / 122-988 erfragt werden und sind der Plakatierung im Konzert- und Bühnenhaus der Stadt Kevelaer zu entnehmen. Sie können auch Ihre E-Mail Adresse zur Verfügung stellen und das Team des Kevelaer Marketing informiert Sie regelmäßig über das Kinoprogramm.

Die Eintrittskarten für die Vorstellungen im Rahmen der Veranstaltungsreihe „KoBü-Flimmern“ sind zu einem Kostenbeitrag von 1,00 Euro für alle Vorstellungen im Vorverkauf beim Kevelaer Marketing im Erdgeschoss des Rathauses, Peter-Plümpe-Platz 12, 47623 Kevelaer, Tel.-Nr.: 0 28 32 / 122-150 bis -153, oder an der Tages- und Abendkasse erhältlich.