„Nyby“ startet mit der Caritas im Klostergarten ein Pilotprojekt App soll Ehrenamt stärken

v.l.: Peter Marx (Nyby), Jessica Sieben (Quartiersmanagerin, Caritas), Stephan von Salm-Hoogstraeten (Vorstand Caritasverband Geldern-Kevelaer) und Elisabeth Münter (Bewohnerin Klostergarten) freuen sich auf den Start der „Nyby“-App in Kevelaer. Foto: eg

Ob zum Chatten, für die neuesten Rezepte oder zur Partnersuche – viele von uns nutzen sie in Fülle: Apps. Mit wenigen Klicks auf dem Smartphone haben wir heutzutage die Wahl zwischen Millionen von Anwendungen. Den wenigsten dürfte da bisher „Nyby“ begegnet sein: eine Plattform für Organisationen und Kommunen, um ehrenamtliches Engagement neu zu planen. Auch der Caritasverband Geldern-Kevelaer möchte mithilfe der App künftig Helfer*innen und Hilfesuchende zusammenbringen. Das Projekt startet im Kevelaerer Klostergarten.

„Wir sind als Nyby sehr euphorisch, dass wir die Caritas als Partner gefunden haben“, sagt Peter Marx von Nyby Deutschland. Es gebe immer mehr Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind, die zum Beispiel über die Aufgaben eines Pflegedienstes hinausgehen. Mit der App sollen Menschen „auf intelligente (…) Weise zusammenkommen – unkompliziert und direkt“, sagt Marx. „Diese Lösung wird in Norwegen bereits in über 70 Kommunen eingesetzt und wird nun auch in Deutschland dazu beitragen, das Ehrenamt durch digitale Lösungen neu zu organisieren.“

Pilotprojekt

„Wir sind stolzer Pilot“, freut sich Stephan von Salm-Hoogstraeten, Vorstand des Caritasverbandes Geldern-Kevelaer, über den Start der App im Klostergarten. „Die Förderung ehrenamtlichen Engagements ist Kernaufgabe von Caritas. Deshalb sind wir stolz, als erster Partner von Nyby in Deutschland das Ehrenamt digitaler werden zu lassen, auch…