Fördermittel für die Weiterentwicklung von Ladenflächen in Kevelaer bewilligt „ Kampfansage gegen Leerstand “

Mithilfe von Fördermitteln will die Wirtschaftsförderung künftig gegen Leerstand in Kevelaer angehen. Foto: KB-Archiv

Wer zukünftig eine freie Ladenfläche in der Innenstadt Kevelaers anmieten möchte, kann grundsätzlich auf eine Förderung durch das Land NRW hoffen. Das teilte Wirtschaftsförderer Hans-Josef Bruns nun mit. Die Stadt hatte sich nämlich um Fördermittel aus dem „Sofortprogramm Innenstadt“ beworben. In dessen Rahmen hat die Landesregierung NRW Landesmittel in Höhe von 70 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, um von Leerstand und Schließungen in Handel und Gastronomie betroffene Städte und Gemeinden unterstützen zu können. Nun erfolgte die Bewilligung für drei Module auch für Kevelaer. Insgesamt geht es für die Marienstadt nach Angaben der Wirtschaftsförderung um eine Summe von 333.600 Euro.

Fördergegenstand ist im Wesentlichen die Anmietung von leerstehenden Ladenlokalen und Räumen für Gastronomie und Verpflegung in Innenstädten und deren Weitervermietung zu einer reduzierten Miete für einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren. Im Einzelfall können zudem noch belegte Ladenlokale mit gekündigtem Mietvertrag ohne absehbare Nachfolgenutzung einbezogen werden, um drohenden Leerstand zu vermeiden. Was das genau bedeutet? „Wir können als Stadt jetzt als Zwischenmieter auftreten und zeitlich begrenzt und zu deutlich verringerten Mieten die Flächen anmieten und auch weitervermieten“, erklärt Bruns.

Bis zu 80 Prozent Subventionierung

Förderfähig sind dabei die Ausgaben der Anmietung von leerstehenden Ladenlokalen bis zu einer förderfähigen Mietfläche von 300 Quadratmetern für die Dauer von bis zu zwei Jahren. Bezugspunkt ist die Kaltmiete aus der letzten Vermietung des Lokals. Förderfähig is…