„Myokraft“ statt „Therapiezentrum Bol & Greuel“ in der Luxemburger Galerie

Das bewährte Team bleibt, aber ansonsten ist schon viel geschehen: Der Name hat sich geändert, ein Gesellschafter ist ausgeschieden und in den kommenden Monaten werde sich im ehemaligen „Therapiezentrum Bol & Greuel“ viel verändern, verspricht Michael Bol (auf dem Foto lks. mit Leiterinnen aus dem Team und Familie). „Wir wollen weg von diesem staubigen ,Therapiezentrum‘, sagt er zur neuen Firmierung „MYOKRAFT“ und den Patienten und Klienten den „Spaß an der Bewegung“ wiedergeben. Wie vor geraumer Zeit angekündigt, will das Unternehmen, das nun „physio – ergo – fitness – health“ im Namen führt, leerstehende Bereiche der Luxemburger Galerie mit neuem Leben füllen. Bis März hoffe man, die Umgestaltung abgeschlossen zu haben, so Michael Bol. Von 750 auf 1200 Quadratmeter sollen die Geschäftsräume wachsen, insbesondere der Trainingsbereich soll vergrößert werden. Zudem wird der Eingang ins Innere der Luxemburger Galerie verlegt, dorthin, wo ehedem der Buchladen seinen Raum hatte.