Zwei PKW-Aufbrüche in Kevelaer

Unbekannte Täter*innen schlugen am Samstag, 28. November 2020, gegen 21 Uhr die Seitenscheibe an einem geparkten Mercedes E 200 ein und entwendeten eine Geldbörse. Der PKW stand an der Neustraße auf einem Hinterhof mit Zufahrt zur Venloer Straße. Zeugenhinweise erbittet die Kripo Goch unter Tel. 02823-1080.

An einem Mercedes schlugen Unbekannte in der Nacht von Sonntag, 29. November 2020, auf Montag, 30. November 2020, die Seitenscheibe ein und entwendeten aus dem Inneren eine halbvolle Zigarettenschachtel und Münzgeld. Der Mercedes parkte an der Kroatenstraße unter dem Carport am Haus des Eigentümers. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Goch unter Tel. 02823-1080.