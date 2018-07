Zufrieden und ein wenig stolz nahmen die sechzehn Schülerinnen und Schüler des Kardinal-von Galen-Gymnasiums am Dienstag im Rahmen einer kleinen Feierstunde in der Lehrerbibliothek die Zertifikate für ihre Ausbildung zum „DFB-Junior-Coach“ entgegen. In einer insgesamt 40-stündigen theoretischen Schulung – unter der Woche und im Rahmen zweier Kompaktseminare – hatten die Jungen und Mädchen ab 15 Jahren, die alle auch in einem Verein Mitglied sind, sich das Rüstzeug geholt, um Jugendmannschaften zu trainieren und erste Erfahrung auf diesem Gebiet machen zu können.