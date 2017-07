Tennis Herren 65 sind aufgestiegen

Nach dem letztjährigen Abstieg der Herren 60 aus der Verbandsliga formierte sich die Mannschaft neu als Herren 65 von Blau-Weiß Kevelaer, verstärkt mit Bernd Schrodka vom TC Straelen in der Bezirksliga A.

Nach vier Siegen und einem von Verletzungen geprägten 3:3 bei RW Goch 2 (hier ist der Sieg im Einzel von Rolf Tervooren hervor zu heben) kam es vor kurzem zu einem echten Endspiel gegen die bis dahin ungeschlagene Mannschaft von Eintracht Emmerich. Es wurden die erwartet schweren Spiele.

Achim Diers gewann nach 3:6 und 6:3 den Matchtiebrake klar mit 10:4. Bernd Schrodka erreichte nach einem 2:6 und 6:3 ebenfalls einen Sieg im Matchtiebrake (10:6). Klaus Opel an „Eins“ und Karl Hensen an „Drei“ gesetzt, verloren nach gutem Match jeweils in zwei Sätzen ihre Spiele. Die Doppel mussten somit die Entscheidung bringen. Emmerich hätte bereits ein Doppel-Sieg zum Aufstieg gereicht. Unerwartet gewannen beide Kevelaerer mit Doppel Diers/Schrodka und Hensen/ Peter Krumbholz deutlich in jeweils zwei Sätzen. Der Aufstieg in die Bezirksliga war dadurch gemacht.