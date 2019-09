Zeitz-Kempkens läuft persönliche Bestzeit

Mit sechs Läufernn machten sich die Kevelaerer aus der Trainingsgruppe „RunAthletik“ auf den Weg nach Düsseldorf, um von dort entlang des Rheins den „VIACTIV Rhein City Run“ Halbmarathon nach Duisburg zu laufen.

Ralf Kempkens, Markus Pauels, Anna van den Hövel, Ivonne Thesing und Danni Zwiener teilten sich ihre Kräfte über die 21,1 Kilometer gut ein und erreichten bei strahlendem Sonnenschein und guten Zeiten das Ziel.

Die frisch gebackene Nordrheinmeisterin Ulrike Zeitz-Kempkens erzielte in diesem Rennen wieder eine Top-Leistung Uli erlief sich in ihrer Alterswertung den 2. Platz in neuer persönlicher Bestzeit von 1:35:32 Stunden. In der Gesamtwertung von 849 Frauen erzielte sie den neunten Platz.