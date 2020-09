Unbekannte sind in der Nacht zu Mittwoch, 23. September 2020, in die Gebäudeaußenanlage eines Zweiradgeschäfts auf der Annastraße eingedrungen. Offenbar überstiegen sie eine mannshohe Einfriedung und gelangten so in den Innenhof, wo Räder für Reparatur- und Wartungsarbeiten abgestellt werden. Die Unbekannten erbeuteten mehrere Pedelec-Displays und einen Pedelec-Akku. Die Kripo Goch, Tel. 02823-1080, sucht Zeugen.