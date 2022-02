Blitzer beschädigt

Am Freitagmorgen, 11. Februar 2022, meldeten Zeug*innen Beschädigungen an einem Verkehrsschild und einer Geschwindigkeitsüberwachungsanlage an der Schloß-Wissener-Straße. Unbekannte Täter*innen hatten dort kurz vor der Kreuzung Schloß-Wissener-Straße/Winnekendonker Straße ein 50 km/h-Schild, das Zusatzschild “Radarkontrolle” und die Glasscheiben des stationären Blitzers mit schwarzer Farbe besprüht. Zeug*innenhinweise zu der Sachbeschädigung nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen.