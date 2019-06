Ladendieb an der Busmannstraße ertappt

Am Dienstag, 11. Juni 2019, gegen 17.35 Uhr entwendete ein unbekannter Mann im Eingangsbereich eines Modegeschäftes an der Busmannstraße mehrere T-Shirts. Ein Passant sowie ein anderer Ladenbesitzer hatten den Diebstahl bemerkt und eine Mitarbeiterin des Geschäftes darauf aufmerksam gemacht. Die Mitarbeiterin folgte dem Täter, der zu Fuß flüchtete. An der Straße Am Museum warf der Täter seine Beute weg. Anschließend flüchtete er über die Annastraße, die Basilikastraße und die Bahnstraße in die Wettener Straße. Hier verlor sich seine Spur.

Der Täter war 40 bis 50 Jahre alt, etwa 1,90 Meter groß, schlank und hatte längere graue Haare. Der Mann hatte ein ungepflegtes Erscheinungsbild. Er trug eine schwarze Jacke und eine auffällig große blaue Tragetasche mit der Aufschrift „My blue bag“.

Täterhinweise erbittet die Kripo Goch unter Telefon 02823-1080.