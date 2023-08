Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Freitag (11. August 2023) kam es zwischen 8.20 Uhr und 14 Uhr an der Feldstraße in Kevelaer zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein grausilberner Ford Transit Tourneo am Außenspiegel der Fahrerseite beschädigt. Den PKW hatte die 44-jährige Halterin am Fahrbahnrand abgestellt. Die Unfallverursacherin oder der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen.