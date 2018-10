Schwarzer Mercedes S-Klasse mit dem Kennzeichen KLE-BB 35 entwendet

(ots) – In der Zeit zwischen Mittwoch, 23.45 Uhr, und Donnerstag (4. Oktober 2018), 7.30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter am Tichelweg einen schwarzen Mercedes S-Klasse mit dem Kennzeichen KLE-BB35. Der ein Jahr alte Mercedes war auf einem Stellplatz neben dem Haus des Besitzers abgestellt.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080.