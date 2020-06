Am Donnerstagmittag, 4. Juli 2020, zwischen 11.30 Uhr und 13 Uhr drangen unbekannte Täter durch eine Terrassentür in die Erdgeschosswohnung des Seniorenheims an der Straße Klostergarten ein. Sie durchwühlten alle Behältnisse und entwendeten Schmuck sowie eine Tasche samt Geldbörse. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Kripo Goch unter Tel. 02823-1080 entgegen.