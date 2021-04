Kevelaerer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Am frühen Montagmorgen, 12. April 2021, ereignete sich in Straelen auf der Kevelaerer Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 49-Jähriger aus Kevelaer schwer verletzt wurde. Der Mann war gegen 6.35 Uhr in Richtung Straelen unterwegs, als er auf Höhe des Coeneswegs vermutlich wegen Straßenglätte nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit seinem Opel Corsa frontal gegen einen Baum am Straßenrand fuhr.

Der Mann erlitt schwere Verletzungen und einen Schock, ihm wurde von Ersthelfern aus dem Wagen geholfen. Ein Rettungswagen brachte den 49-Jährigen in eine Klinik. Einsatzkräfte sperrten die Kevelaerer Straße für die Dauer der Unfallaufnahme. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.