Mehrere Verkehrsdelikte in Kevelaer

Bereits am Mittwoch, 27. April 2022, kam es auf der Egmontstraße gegen 18.55 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht bei der eine 63-jährige Pedelec-Fahrerin aus Kevelaer verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine 67-jährige Frau aus Kevelaer mit ihrem Volvo SUV die Kroatenstraße und bog am Ende nach rechts auf die Egmontstraße ab. Hierbei streifte der SUV die von links kommende 63-Jährige, die zu Boden stürzte und sich leicht verletzte. Dank eines aufmerksamen Zeugen, der sich das Kennzeichen der Unfallverursacherin merkte, konnte die Fahrerin des SUV im Rahmen der Fahndung im Nahbereich angetroffen werden. Die Beamt*innen stellten den Führerschein der 67-Jährigen sicher und fertigten eine Anzeige.

Unfallflucht

Am Freitag, 29. April 2022, kam es gegen 20.20 Uhr auf der Marktstraße zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der eine Straßenlaterne beschädigt wurde. Ein Zeuge beobachtete, wie ein weißer LKW mit Anhänger die Marktstraße aus Richtung Niersstraße kommend befuhr und im Einmündungsbereich der Marktstraße in Richtung Hauptstraße rangierte und sich nach mehreren Minuten Rangieren in Richtung Hauptstraße entfernte. Nach dem Rangiervorgang entdeckte der Zeuge eine beschädigte Straßenlaterne. Ob diese Laterne durch den LKW beschädigt wurde, konnte er jedoch nicht sagen.

Neben dem Zeugen, der den Sachverhalt der Polizei meldete, beobachteten auch eine Frau und ein Mann in einem Audi TT mit Weseler Kennzeichen den Sachverhalt und kommen somit als wichtige Zeug*innen infrage. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeug*innen, die nähere Angaben zum Sachverhalt machen können, insbesondere die beiden Personen, die zum genannten Zeitpunkt mit dem Audi TT auf der Marktstraße unterwegs waren, die Polizei Goch unter Tel. 02823-1080 zu kontaktieren.

Motorradunfall

Am Mittwoch, 4. Mai 2022, kam es auf der Kapellener Straße (L486) zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 21-jährige Motorradfahrerin aus Rees verletzt wurde. Die 21-Jährige befuhr mit ihrem Motorrad die L486 in Fahrtrichtung Wetten, als ihr im Bereich einer Kurve ein schwarzer 1er BMW entgegenkam. Nach ersten Erkenntnissen befuhr dieser die Kurve so eng, dass die Motorradfahrerin bremsen und ausweichen musste, woraufhin sie die Kontrolle über ihr Krad verlor und stürzte. Der Fahrer des BMW setzte seine Fahrt in Richtung Kapellen fort, ohne sich um die 21-Jährige, die glücklicherweise nur leicht verletzt wurde, zu kümmern. Hinweise zum Fahrer des BMW nimmt die Polizei Goch unter Tel. 02821-1080 entgegen.

Abbiegeunfall

Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignete sich am Freitag, 6. Mai 2022, gegen 14.45, auf der Kreuzung Twistedener Straße/Kroatenstraße. Ein 77-jähriger Mann aus den Niederlanden befuhr mit seinem Skoda die Twistedener Straße in Richtung Kevelaer und beabsichtigte, im Kreuzungsbereich nach links auf die Kroatenstraße abzubiegen. Beim Abbiegevorgang kollidierte er mit dem entgegenkommenden Motorrad eines 67-jährigen Mannes aus Weeze, der die Twistedener Straße in Richtung Twisteden befuhr. Der 67-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme blieb die Unfallstelle gesperrt.