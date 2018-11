Verkehrsunfall bei Überholmanöver

Am Mittwoch, 14. November 2018, war die Kevelaerer Straße zwischen Kevelaer und Winnekendonk wegen eines Verkehrsunfalls in beide Richtungen für Stunden gesperrt.

Gegen 16.10 Uhr fuhr eine 72-jährige Frau aus Geldern in einem VW Golf auf der Kevelaerer Straße von Kevelaer in Richtung Winnekendonk. Auf einer geraden Strecke vor dem Ortseingang Winnekendonk überholte die 72-Jährige einen Traktor. In diesem Moment bemerkte sie, dass vor dem Traktor noch zwei weitere Traktoren fuhren und dass ihr ein Audi A6 entgegenkam. In dem Audi war ein 49-jähriger Mann aus Kleve von Winnekendonk in Richtung Kevelaer unterwegs. Die 72-Jährige versuchte noch, zwischen den Traktoren wieder einzuscheren. Sie stieß jedoch mit dem Audi und anschließend mit dem mittleren Traktor zusammen. Der 49-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. Er wurde mit dem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die 72-Jährige und der 22-jährige Traktorfahrer blieben unverletzt. Der Golf und der Audi waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Die Kevelaerer Straße war bis gegen 18.00 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Polizeibeamte leiteten den Verkehr ab.