Den Traum, mal in der Schifffahrt tätig zu sein, hatte Aaron Berbers schon als Kind. „Mama, das möchte ich auch mal machen“, habe er damals mit Blick auf die Schiffe auf dem Rhein gesagt. Auf diese kindlichen Träume können wohl die meisten Menschen einmal zurückblicken. Der Kevelaerer jedoch hielt an seiner Vorstellung fest. Mit 16 Jahren begann er seine Ausbildung zum Binnenschiffer und ist nun seit knapp 12 Jahren in dem Beruf tätig. Obwohl er regelmäßig zwei Wochen getrennt von seiner Familie verbringt und sein Leben einem anderen Rhythmus folgt, hat er darin seinen Traumberuf gefunden, sagt der 27-Jährige heute. Zwei Wochen an Bord und eine Woche zu Hause – in diesem Rhythmus arbeitet Aaron Berbers. Dem KB gab er einen Einblick in den Arbeitsalltag eines Binnenschiffers.