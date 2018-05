Wer am 1. Mai auf den Friedensplatz in Wetten kam, der wurde gleich mit einem Strauß an Melodien empfangen. Der Musikverein Eintracht Wetten, unter der Leitung von Pip Verhofstad bot musikalische Leckerbissen.



Wer am 1. Mai auf den Friedensplatz in Wetten kam, der wurde gleich mit einem Strauß an Melodien empfangen. Der Musikverein Eintracht Wetten, unter der Leitung von Pip Verhofstad bot musikalische Leckerbissen. Um „lecker“ ging es auch im Titel der Veranstaltung. Der „Frühlings- und Bierfläss-Määrt“, veranstaltet seit über 20 Jahren vom Heimatausschuss der Geselligen Vereine Wetten, ist das Gegenstück zum Weinfest, das alle zwei Jahre stattfindet.

Die Biertrinker wollten auch ein Fest und so wurde der Bierfläss-Määrt ins Leben gerufen.

Klar gab es viele unterschiedliche Biersorten. Neben bekannten deutschen Pils-, Alt-, Weizen- und Kölschsorten standen niederländische und polnische Biere, Corona (eine mexikanische Biermarke) und Desperado…

