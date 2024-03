Jahreshauptversammlung der Bürgerschützen

Zufrieden haben die Mitglieder der Bürger-Schützengesellschaft Kevelaer 1881 e. V. auf ihrer Jahreshauptversammlung am 17. März das zurückliegende Jahr Revue passieren lassen. Wie bereits im vergangenen Jahr tagte die Gesellschaft im „Gelder Dyck“.

38 Mitglieder waren der Einladung des Vorstandes gefolgt. Traditionell startete die Jahreshauptversammlung mit einem gemeinsamen Abendessen.

Gut gestärkt wurde die vorliegende Tagesordnung im Anschluss zügig abgearbeitet. Präsident Stefan Boßmann verlas den Tätigkeitsbericht und blickte damit auf ein gutes und erfolgreiches Schützenjahr zurück. Bei allen Veranstaltungen im abgelaufenen Jahr habe es eine gute Beteiligung gegeben; die Zusammenarbeit im amtierenden Vorstand sei zielorientiert und harmonisch. Mit Maurice Pastuska als Stadtbundkönig feierte die Gesellschaft einen zusätzlichen Höhepunkt im Schützenjahr. Der Blick richtete sich aber auch auf die kommenden Veranstaltungen, wie das Vogelschießen und die Kirmesfeier. Zudem informierte der Vorstand kurz über das in zwei Jahren anstehende Festjahr.

Da es sich um eine große Jahreshauptversammlung handelte, standen auch die Wahlen für den Gesamtvorstand für die nächsten drei Jahre an. Mehrheitlich wurden alle Vorstandsposten bestätigt sowie Peter Lemmen neu zum Beisitzer gewählt, da Maurice Pastuska nach neun Jahren Vorstandsarbeit auf eigenen Wunsch seinen Beisitzerposten zur Verfügung stellte.

Die Gewählten im Überblick:

Stefan Boßmann – Präsident, Thomas Nolden – stellvertretender Präsident, Robert Gorthmanns – Kassierer, Jan Klucken – Schriftführer, Bernd Pool – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Marcus Plümpe, Thomas Ingenpaß und Peter Lemmen – Beisitzer

Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurde Bernd Pool geehrt. Im Rahmen der Buschpartie 1999 wurde er in die Bürger-Schützengesellschaft aufgenommen, war in den Jahren 2011/2012 König der Bürgerschützen, ist seit neun Jahren Mitglied des Vorstandes und zeichnet hier für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich. Für 25 Jahre Mitgliedschaft steckte Präsident Stefan Boßmann ihm die Silberne Vereinsnadel an und gratulierte gemeinsam mit Thomas Nolden stellvertretend für die Bürgerschützen.

Klaus Laermann wurde die gleiche Ehre zu teil. Urlaubsbedingt konnte er nicht an der Jahreshauptversammlung teilnehmen – die offizielle Ehrung erfolgt bei einer der nächsten Vereinsveranstaltungen.